Haberler Denizli Sahte plakayla kaçmaya çalıştı, ceza yemekten kurtulamadı

Sahte plakayla kaçmaya çalıştı, ceza yemekten kurtulamadı

Denizli'de sahte plaka ile yakalanan sürücüye 11 bin lira ceza uygulandı. Trafik cezasıyla karşılaşmamak için sahte plaka kullandığı belirtilen sürücünün, daha önce de aynı suçtan yakalandığı öğrenildi.

28.07.2020, 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,11:40