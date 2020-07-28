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Haberler Denizli Sahte plakayla kaçmaya çalıştı, ceza yemekten kurtulamadı

Sahte plakayla kaçmaya çalıştı, yemekten kurtulamadı

'de ile yakalanan sürücüye 11 bin lira uygulandı. Trafik cezasıyla karşılaşmamak için sahte plaka kullandığı belirtilen sürücünün, daha önce de aynı suçtan yakalandığı öğrenildi.

Sahte plakayla kaçmaya çalıştı, ceza yemekten kurtulamadı

28.07.2020, 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,11:40

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte plakayla trafiğe çıkıp polisten kaçmaya çalışan hafriyat kamyonu sürücüsüne 11 bin lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ulus Caddesi'nde ön ve arka plakası farklı olan bir hafriyat kamyonunu durdurmak istedi.

Sürücü polisin "dur" uyarısına rağmen kaçmaya başladı. Kamyon ara sokaklardan ana caddeye çıktığı sırada Fevzi Çakmak Bulvarı'nda önü kesilerek durduruldu.

Aracın önüne 20 GL 478, arkasına ise 20 APN 05 plaka taktığı görülen sürücü Ramazan A'ya 11 bin lira ceza verildi. Çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülen kamyon trafikten men edildi.

Trafik cezasıyla karşılaşmamak için sahte plaka kullandığı belirtilen sürücünün, daha önce de aynı suçtan yakalandığı öğrenildi.

AA

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