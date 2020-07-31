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Buldan'da 'gelin koçu' geleneği unutulmadı

'nin Buldan ilçesinde, düğün öncesindeki 'nda 'gelin koçu' gönderme geleneği asırlardır devam ediyor. İlçede boynuzuna altın takılan ve özenle süslenen koçlar, damatlar tarafından Kurban Bayramı'nın ilk gününde nişanlılarına hediye ediliyor.

Buldan'da 'gelin koçu' geleneği unutulmadı

31.07.2020, 18:09

Buldan ilçesinde Kurban Bayramı'nda damat tarafının nişanlılarının evine koç süsleyerek götürme geleneği asırlardır devam ediyor. Damatlar, bayramda çeşitli aksesuarlarla rengarenk süslediği, boynuzuna altın taktıkları koçları, nişanlılarına hediye ediyor. Boynuza altın takmak, geleneğin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Erkek tarafı, düğün öncesindeki Kurban Bayramı'nda 'gelin koçu' gönderme geleneğine önem veriyor. Yıl boyunca beslenen ya da günler öncesinden satın alınan koçlar, bakımlarının ardından süslenip kız tarafına gönderilmeye hazır hale getiriliyor.



Buldan Belediyesi çalışanlarından Mehmet Ali Yılmazkoç da bu sabah nişanlısı Gülçin Tosun için süslediği koçu armağan etti. Gelin koçu geleneğini ilçede yaşatmaya devam ettiklerini ifade eden Yılmazkoç, "Gelin koçu hediye etmek yıllardan beri süregelen bir adet. Hem bu geleneğin Buldan'da unutulmaması hem de nişanlımı sevindirmek adına koç hediye ettim. Allah tüm Müslümanların kurbanlarını kabul etsin" dedi.



Kendisine gelen süslenmiş koçu görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Gülçin Tosun ise, "Gelin koçu bizim geleneklerimizde var. Ama son yıllarda unutulmuştu, fazla yapılmıyordu. Mehmet Ali, koçla gelince çok sevindim. Nişanlıma ve ailesine teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA

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