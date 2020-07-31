Denizli ve Uşak'ta bayram namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı

Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
Denizli'de sabah erken saatlerden itibaren camilere giden vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle belirlenen hijyen kuralları kapsamında cami içine alındı.
Maskelerini takarak Delikliçınar Yeni Cami'ye gelenler, sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tuttu.
Vatandaşların büyük çoğunluğu avluda seccadeleri üzerinde dini vecibelerini yerine getirirken, hutbenin ardından yapılan dua sonrası tokalaşmadan bayramlaştı.
UŞAK
Uşak'ta da bayram namazında Kovid-19 tedbirlerine uyuldu.
Vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere kendi seccadeleriyle geldi.
Camilerin içinde ve bahçesinde bayram namazını eda eden vatandaşların, maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.
Yücetepe Camisi'nde Kurban Bayramı namazını kılan vatandaşlar, duanın ardından birbirleriyle tokalaşmadan uzaktan bayramlaştı.
AA
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