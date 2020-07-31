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Denizli ve Uşak'ta bayram namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı

Denizli ve Uşak'ta bayram namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı. Uşak'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için camilere kendi seccadeleriyle gelirken, Denizli'de de sosyal mesafe kuralına uyularak camide ve avlusunda saf tutuldu.

31.07.2020, 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,10:00