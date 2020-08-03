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’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaklaşık 10 dekar alan yandı. Tarım ve Uşak, İzmir, Denizli ve ’da meydana gelen yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Denizli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

03.08.2020, 14:37

Denizli'nin Çal ile Bekilli ilçesi sınırlarında meydana gelen orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan yandı. Dün çıkan yangına 5 arazöz müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sona erdiği ve bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İzmir'de orman yangını ile mücadelenin devam ettiği belirtildi.

İHA

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