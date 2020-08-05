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Haberler Denizli 3 yıldır aranan uyuşturucu taciri kadın, akraba evinde yakaladı

3 yıldır aranan taciri kadın, akraba evinde yakaladı

’de, madde imalatı ve ticareti suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır arama çalışmaları devam eden kadını jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri tarafından saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

3 yıldır aranan uyuşturucu taciri kadın, akraba evinde yakaladı

05.08.2020, 16:39

Denizli'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçlarından 3 yıldır aranan Huriye T.'yi (33) yakalamak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Çal'da bir akrabasının evine saklandığını tespit eden JASAT timi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile operasyon için düğmeye bastı. 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Huriye T., jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi tarafından saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Huriye T., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İHA

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