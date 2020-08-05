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Haberler Denizli Denizli’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor

’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor

’nin Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde çıktı. Yangına müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtilirken yaklaşık 1 hektarlık alanında yandığı öğrenildi.

Denizli’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor

05.08.2020, 12:40

Yangın, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda sarp bölgede gece saatlerinde başladığı belirtilen yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve 3 helikopter ile müdahalenin devam ettiği belirtildi.

İddialara göre, yaklaşık 1 hektarlık alanın yandığı ve arazinin sarp ve ulaşılması zor bir alanda olması nedeniyle ekipler, ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

İHA

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