Yangın, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda sarp bölgede gece saatlerinde başladığı belirtilen yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve 3 helikopter ile müdahalenin devam ettiği belirtildi.
İddialara göre, yaklaşık 1 hektarlık alanın yandığı ve arazinin sarp ve ulaşılması zor bir alanda olması nedeniyle ekipler, ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.
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Denizli’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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