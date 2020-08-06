Edinilen bilgiye göre; geçen yıl HDP Genel Merkezi tarafından Çivril HDP İlçe Başkanlığı görevine getirilen M.G. polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında 'yağma ve dolandırıcılık' suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen M.G.'nin polisteki ifadesinden sonra mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
M.G., 2019 yılının son günlerinde devam eden bir soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
İHA
HDP Çivril İlçe Başkanı gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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