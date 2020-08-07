Denizli Valiliği vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı

Denizli Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olayları ile ilgili vatandaşları uyardı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in adının kullanıldığı ve ev, cep telefonu ya da başka iletişim yolları ile vatandaşlardan iş bulma bahanesi ile para talep edildiği tespit edildi. Bu durum üzerine Denizli Valiliği harekete geçerek vatandaşları uyararak sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.





Yapılan açıklama ise şöyle, "Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in adı kullanılarak, vatandaşlarımızın ev veya cep telefonlarından aranarak iş bulma bahanesiyle para talep edildiği tespit edilmiştir. Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunulması önemle rica olunur."

İHA