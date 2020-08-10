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Yağmurlu hava kazaya neden oldu

’nin Pamukkale ilçesinde, karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Yağmurlu hava kazaya neden oldu

10.08.2020, 12:42

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi, Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü yağmur etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşarak, şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde bulunan 3 vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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