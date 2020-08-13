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Haberler Denizli 3 ayda 11 motosiklet çalan hırsızları JASAT yakalad

3 ayda 11 motosiklet çalan hırsızları yakalad

’de 3 ay içinde üst üste meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına karşı harekete geçen timi 11 motor hırsızlığının faili olan 4 kişilik çete üyelerini, ’da yakaladı.

3 ayda 11 motosiklet çalan hırsızları JASAT yakalad

13.08.2020, 18:28

Denizli'de son 3 ay içinde üst üste motosiklet hırsızlığının meydana gelmesi üzerine jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. 11 motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan JASAT timleri şahısların tespiti ve yakalanması için operasyon başlattı.

DİKKATLERDEN KAÇMADI

Denizli'de çaldıkları motosikletleri Afyonkarahisar'a götüren çete üyelerini JASAT timi adım adım takip etti. 4 kişilik çete üyeleri yakalanmamak için her hırsızlık olayında farklı plaka kullanması ise jandarmanın dedektifleri olan JASAT timinin dikkatinden kaçmadı. kimlikleri tespit edilen Hidayet C., (43) Sevcan C., (19) Mevlüt A., (28) ve Murat A.'nın (41) Afyonkarahisar'a kadar takip edildi. Çete üyelerine ait Denizli merkezli Afyonkarahisar'da 6 farklı adrese JASAT, Baklan ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri operasyon düzenlendi.
Plakalar ile birlikte yakalandılar

JASAT timlerinin eş zamanlı operasyon düzenlediği 6 farklı adreste Hidayet C., (43) Sevcan C., (19) Mevlüt A., (28) ve Murat A., (41)kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık olaylarında yakalanmamak için kullandıkları birbirinden farklı plakalarda evlerde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 çete üyesi jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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