Denizli'deki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA