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Ormanlık alanda yükselen alevler korkuttu

'de ormanlık alana yakın bölgede yükselen alevler korkuya neden oldu. Bölgeye gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Ormanlık alanda yükselen alevler korkuttu

22.08.2020, 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,11:57

Denizli'de kuru otlardan yükselen alevler güçlükle kontrol altına alındı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler seferber oldu.


Yangın, Buldan'ın Bostanyeri Mahallesi İçme Deresi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple kuru otların bulunduğu alanda duman ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ormanlık alana yakın olan bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekipler uzun uğraşları sonucu alevleri kontrol altına aldı. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler can siperane mücadelesi dikkatlerden kaçmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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