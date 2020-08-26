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'de park halindeki otomobil kundaklandı

Son dakika... ’de, sahibinin otoparka bıraktığı lüks otomobil kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kundaklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de park halindeki otomobil kundaklandı

26.08.2020, 09:40

Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., akşam saatlerinde evine gelerek 20 ZZ 141 plakalı BMW marka otomobilini park etti. Park halindeki otomobilin ön kısmından yükselen alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek çevredeki evlere sıçramasının engelledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde otomobilin ön kısmına yanıcı madde döküldüğünü tespit ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin sevk edilerek incelemelerde bulunarak delil aradı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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