Denizli'de korkutan olay! İçinde bir de domuz ölüsü buldular





Çivril ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi yakınlarındaki Elmalı mevkisinde bulunan Süleyman Çetin'e ait ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu. Obruk, ay çekirdeği hasadı yapılırken fark edildi. İhbar üzerine tarlaya gelen jandarma ekipleri, 20 metre çapında 5 metre derinliğindeki obruğun çevresine güvenlik şeridi çekti. Bölgede yaşayanlar, görmeye geldikleri obruğu cep telefonlarıyla görüntülüyor.





Mahallede yaşayan Ömer Çavuş, ilk kez obruk gördüğünü ve tedirgin olduğunu söyleyerek, "Daha önce, obrukların Konya'da olduğunu duyardık. Buradaki hasat yapılırken, fark edilmiş.



Daha önce obruk görmedik. Bizi korkutuyor. İçine insan, traktör ya da iş makinesi düşebilir. Çok tehlikeli bir durum. Ne zaman nerede olacağını kestirmek çok zor" dedi.





Serkan Akkoyun da bölgede mısır, ay çekirdeği ve elma hasatlarının başladığını ifade ederek, "Mahsullerin hasat zamanında üreticiler korkuyor. İlçemizde obruk oluştu, ilk kez gördük. Başka yerde olur mu bilmiyoruz. Çiftçiler korkudan araziye çıkamıyor" diye konuştu.