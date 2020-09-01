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Haberler Denizli İşten çıkarılmasına öfkelenen şahıs patronun evini bastı

İşten çıkarılmasına öfkelenen şahıs patronun evini bastı

’de, işten çıkarıldığı için öfkelenen şahıs, hem akrabası hem patronu olan şahsın bıçakla evine gitti. Burada birbirlerine bıçakla saldırmaları sonucu 1 kişi karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken iki kişinin ellerinde kesikler oluştu.

İşten çıkarılmasına öfkelenen şahıs patronun evini bastı

01.09.2020, 15:12

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ö., kendisine tüm haklarını ve alacaklarını verdikten sonra içten çıkardığı için öfkelendiği Mustafa Ü., ile telefonda tartıştı. Daha sonra Mustafa Ü.'nün evine giden Mehmet Ö., yanında getirdiği bıçak ile saldırmaya çalıştı. Mustafa Ü.'nün oğlu Özgür Ü. ise sesleri duyarak aşağıya indiğinde babası ile eski çalışanın kavga ettiğini gördü. Özgür Ü. ise eline aldığı bıçak ile babasını kurtarmak için Mehmet Ö.'nün üzerine yürüdü. Burada ikili birbirine bıçaklar ile saldırmaya başladı. bıçak darbelerini savurmak isteyen Özgür Ü.'nün elinde kesikler oluşurken Mehmet Ö., ise karnına aldığı bıçak darbesi ile yaralı olarak kaçtı. Hemen yan taraftaki evine giden Mehmet Ö., eline aldığı tüfekle havaya bir el ateş ettikten sonra otomobili ile kaçtı.



YARALI OLARAK KAÇTI, BİRKAÇ SOKAK ÖTEDE YAKALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Burada iki aile üyeleri halen kendi aralarında sözlü tartışması polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda çevrede Mehmet Ö.'nün kaçtığı otomobili arama çalışmaları başlatıldı. Karnına aldığı bıçak darbesi sebebiyle çok uzaklaşamayan Mehmet Ö., birkaç sokak ötede otomobili ile birlikte bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Ö., Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Baba Mustafa Ü. ve oğlu Özgür Ü. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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