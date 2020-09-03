Denizli'de 12 motosiklet trafikten men edildi

Denizli'de, jandarma ekiplerince yapılan denetimler sonucu 12 motosiklet, trafikten menedildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücüler; kask, plaka, trafik tescili ve sürücü belgesi üzerinden denetlendi.
Denetimlerde, trafiğe uygunsuz çıktıkları belirlenen 26 sürücüye cezai işlem yapılırken, 12 motosiklet ise trafikten menedildi.Çanakkale'de yetişen 1 kilo 120 gramlık domates büyüklüğüyle şaşırttı Bodrum'da korona denetimleri! Kurallara aykırı faaliyet gösteren 5 işletme kapatıldı Bakan Akar Ege semalarında! Yeni uçuş eğitim yılını açtı
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