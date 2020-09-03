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Haberler Denizli Denizli'de korkutan orman yangını

'de korkutan

Gelen son dakika haberine göre, 'nin Çardak ilçesinde çıktı. Haberin gelmesi üzerine harekete geçen ekipler hem havadan hem karadan korkutan yangına müdahale ediyor.

Denizli'de korkutan orman yangını

AA

03.09.2020, 17:13 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,17:13

Denizli'nin Çardak ilçesinde orman yangını çıktı.

Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.

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