Haberler Denizli Denizli'de korkutan orman yangını

Gelen son dakika haberine göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde orman yangını çıktı. Haberin gelmesi üzerine harekete geçen ekipler hem havadan hem karadan korkutan yangına müdahale ediyor.

AA 03.09.2020, 17:13 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,17:13