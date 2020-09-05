DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde yaşayan Yüksel ailesinin 4 aylık bebeği Ramazan, uygun karaciğer bulunamaması halinde hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. 3 ay içerisinde karaciğer nakli yapılmaması durumda çocuklarını kaybedeceklerini söyleyen anne Hülya Yüksel, "Ne olur oğlum ölmesin" diyerek yardım istedi. Yüksel, "Oğlumun yaşaması yapılacak nakile bağlı. Bebeğim karaciğer nakli gerçekleşmemesi durumunda hayatını kaybedecek. Uygun karaciğer bulmak için sosyal medya aracılığıyla da duyuru yaptık. Oğluma uygun dokuda karaciğer bulmak için ailemden kimsenin kan guubu uymuyor. Ne olur oğluma uygun doku ve ciğer bulunsun. Oğlumun yaşaması için herkesin yardımını bekliyorum. Ne olur oğlum ölmesin. Oğlumun yaşamasını istiyorum" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP