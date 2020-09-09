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Haberler Denizli Denizli'de iki mahalle karantinaya alındı

'de iki mahalle karantinaya alındı

'nin ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Denizli'de iki mahalle karantinaya alındı

AA

09.09.2020, 08:42

Çardak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gemiş ve Gemişpınarı mahallelerinde Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Karantina süresince süt tankerleri, manav, fırın ve bakkallar açık bırakılacak, berber, kuaför salonları, lokanta ve kahvehaneler kapalı kalacaktır. Gıda taşıma işi yapan toptancıların, mahalle içine girmeden gıda maddelerini muhtar, bakkal veya manav sahibine teslim edebilmeleri sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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