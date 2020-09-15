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’de 9 araçlı zincirlemeli

’de otobüs sürücüsünün öndeki araca çarpması sonucu zincirlemeli meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası

İHA

15.09.2020, 12:37

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Deliktaş alt geçidinde 20 S 0173 plakalı otobüs sürücüsünün hakimiyetinin kaybetmesi sonucu öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası meydana geldi.

Ardından sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralı olan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sonrasında kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırarak yol trafiğe açıldı.



Öte yandan 9 araçta maddi hasar meydana gelirken trafik bir süreliğine kapandı.

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