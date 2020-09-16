Beyağaç Belediye Başkanı da korona

Denizli'de Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Akçay, geçtiğimiz günlerde Vali Ali Fuat Atik ile birlikte çarşı-pazar gezerek denetim yapmış, 2 gün önce yüzlerce kişilik AK Parti kongresine katılmıştı. Beyağaç'ın AK Partili Başkanı Akçay, önceki günkü korona testinin pozitif çıktığını duyurdu, sosyal medya hesabından evde karantinada olacağını açıkladı. Akçay ile birlikte yakın mesaide bulunan personelin de karantinaya alındığı belirtildi.

SEBAHATTİN ALP