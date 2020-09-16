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Haberler Denizli Denizli'de HES kodu olmadan yolcu kabul eden iki otobüs, 10 gün seferden men edildi

'de kodu olmadan yolcu kabul eden iki otobüs, 10 gün seferden men edildi

Son dakika... 'de kodu olmadan şehirler arası yolcu kabul eden iki otobüse, 10 gün seferlerden men cezası verildi. Valilik

Denizli'de HES kodu olmadan yolcu kabul eden iki otobüs, 10 gün seferden men edildi

AA

16.09.2020, 17:20

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 ve 15 Eylül'de yapılan yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerde, seyahat firmalarına ait 2 otobüse HES kodu olmaksızın yolcu kabul edildiği belirlendi.

Sürücüye idari para cezası uygulanırken, otobüsler 10 gün süreyle seferden men edildi.

Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik de sosyal medya hesabından kararı paylaşarak, "Tedbirlere uymayan toplum sağlığını hiçe sayanlara geçit verilmeyecek. Mücadelede birlik olalım." mesajını paylaştı.

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