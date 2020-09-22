CHP İl Başkanı’nın eşi koronavirüse yakalandı

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kovid- 19 tedbiri nedeniyle karantinaya alındı. Çavuşoğlu'nun eşi Nilgün Çavuşoğlu'nda Kovid- 19 testinin pozitif çıkmasıyla sağlık ekipleri Çavuşoğlu ve oğluna da test yaptı. Bülent Nuri Çavuşoğlu ve oğlunda test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen evde karantina süreci devam edecek. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 'Dikkatli olun!' mesajı vererek, ailece bir süre karantinada olacaklarını duyurdu.

SEBAHATTİN ALP