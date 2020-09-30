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'de kahreden görüntü! Yangında mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

’nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen ve 2 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Denizli'de kahreden görüntü! Yangında mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

30.09.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,17:16

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın siyaha büründüğü yangını çıkardığı iddia edilen kundakçı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ALEVLERİN ARDINDAN ACI MANZARA ORTAYA ÇIKTI
Yangının havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışma ile söndürüldüğü bölgede ise acı bir tablo ortaya çıktı. Binlerce ağacın yandığı ormanlık alanda, onlarca yaban hayvanı da öldü. Yanan sahada mahsur kalan ve vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yaralı kaplumbağa, bir süre sonra ormanlık alanda ilerleyerek gözden kayboldu.

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