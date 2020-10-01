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Haberler Denizli Roma dönemine ait aslan lahidini satamadan yakalandılar

Roma dönemine ait aslan lahidini satamadan yakalandılar

Denzli’nin Acıpayam ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüpheli bir kamyonette yaptığı aramada Roma dönemine ait aslan kabartmalı lahit kapağı ele geçirildi.

Roma dönemine ait aslan lahidini satamadan yakalandılar

01.10.2020, 10:03

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan takip sonucu Acıpayam ilçesinden yola çıkan şüpheli bir kamyonet, Denizli il girişinde durduruldu.



Kamyonette yapılan aramada Roma dönemine ait 140 x 110 santimetre ebatlarında aslan kabartmalı lahit kapağı bulundu. Ele geçirilen tarihi eser, Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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