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kent merkezi doldu taştı

Koronavirüs salgını nedeniyle genellikle evde bulunan vatandaşlar ’de havanın güzel olmasıyla birlikte caddeler doldu taştı.

Denizli kent merkezi doldu taştı

11.10.2020, 18:05

Pandemi ile mücadelede alınan birçok kısıtlama kararıyla birlikte normalleşme süreci kapsamı içerisinde aylar sonra Denizli'de sıcak hava yerini serin bir havaya bırakmaya başladı. Denizli'de hava sıcaklığının 19-20 derecelere kadar düşmesiyle bunu fırsat bilen binlerce vatandaş soluğu caddelerde aldı. Okulların yavaş yavaş derslere başlaması ve hafta sonu ders olmaması nedeniyle 18 yaş altı çocuklarda caddelere akın etti. Denizli'de yaz mevsimi yerini sonbahara bırakmaya başlarken kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Özellikle kentin en işlek bulvarı olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı insan kalabalığının fazla olmasıyla birlikte yetkililer denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunurken, maske uyarılarını dikkate almayanlara ise ceza işlemi uygulandı.

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