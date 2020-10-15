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Haberler Denizli Denizli'de bir emekliyi 25 bin lira dolandıran 2 şüpheli otobüste yakalandı

'de bir emekliyi 25 bin lira dolandıran 2 şüpheli otobüste yakalandı

'de, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir emeklinin 25 bin lirasını dolandırıp kaçmaya çalışan 2 kişi, şehirlerarası otobüste yakalandı.

Denizli'de bir emekliyi 25 bin lira dolandıran 2 şüpheli otobüste yakalandı

15.10.2020, 17:59

Emekli D.S'yi (66) telefonla arayan 2 şüpheli, kendilerini komiser ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, D.S'ye İzmir'de meydana gelen bir kuyumcu soygunu olayında isminin geçtiğini, parasının güvende olması için kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve soruşturmanın ardından paranın tekrar kendisine verileceği yalanını söyledi.

OTOBÜS DURDURULDU

Bunun üzerine D.S'nin evine giden şüpheliler, 5 bin 200 lira ile 19 bin 800 lira değerindeki ziynet eşyasını alarak uzaklaştı. D.S'nin daha sonra durumdan şüphelenip polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Zanlıların kentten otobüsle ayrılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Diyarbakır'a gittiği öğrenilen şehirlerarası otobüsü durdurdu.

Otobüste yakalanan zanlıların üzerinde yakalanan para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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