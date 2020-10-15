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Haberler Denizli Tartıştıkları genci bacağından bıçakladıktan sonra kaçtılar

Tartıştıkları genci bacağından bıçakladıktan sonra kaçtılar

Son dakika... ’de aralarında tartışma çıkan gençlerin kavgasında kan aktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından gençlerden biri yanında getirdiği bıçakla husumetlisini bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Tartıştıkları genci bacağından bıçakladıktan sonra kaçtılar

15.10.2020, 15:47

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Adalet Mahallesi'ndeki Adalet Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyen Süleyman Y. ile bankta oturan Yunus E. (15) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Y., bıçakla Yunus E'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus E. tedaviye alındı. Yunus E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Süleyman Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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