  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de 11 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

'de 11 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika... 'nin Pamukkale ilçesinde aynı alt geçitte peş peşe meydana gelen, 11 aracın karıştığı 3 ayrı kazada, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de 11 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA

16.10.2020, 13:29

Denizli'de bir alt geçitte 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ramazan Birol idaresindeki 20 ZU 175 plakalı otomobil, merkez Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki alt geçitte, aynı yönde seyreden Şenol Zorlu'nun kullandığı 20 RF 570 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra duramayan 3 araç da kazaya karıştı.

Bu sırada alt geçidin diğer yönünde de 6 araç zincirleme kaza yaptı.

Kazada hafif yaralanan sürücüler Birol ve Zorlu, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan alt geçit, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de 11 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA