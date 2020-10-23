  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli’de KPSS’ye gireceklere otobüsler ücretsiz

’de ’ye gireceklere otobüsler ücretsiz

Büyükşehir Belediye otobüsleri bu hafta sonu yapılacak sınavına gireceklere ücretsiz olacak.

Denizli’de KPSS’ye gireceklere otobüsler ücretsiz

23.10.2020, 13:23

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS Ön Lisans) gireceklere ücretsiz olacak. KPSS Ön Lisansa girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 25 Ekim 2020 Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS Ön Lisansa girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de KPSS’ye gireceklere otobüsler ücretsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA