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Haberler Denizli Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Meyve suyu kutusuyla sevkiyatına 2 tutuklama

'de polis ekiplerince valizlerindeki aramada meyve suyu kutuları içinde toplam 930 gram madde metamfetamin ele geçirilen ve gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

23.10.2020, 17:36

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Dün Oto Santral Garajı'nda önlem alan polis, bir yolcu otobüsünden inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda iki ayrı meyve suyu kutusuna gizlenmiş toplam 930 gram, 'kristal' olarak bilenen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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