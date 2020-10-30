Denizli’de ihracatçıların istişare toplantıları sürüyor

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB), ihracatçı sektörlerin güçlendirilmesi ve tüm sektörlerin ihracat rakamlarının daha üst noktalara ulaşması temel amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, farklı sektörlere yönelik istişare toplantıları dijital ortamda düzenleniyor. ÜYE firmalarına işyerlerinde ziyaretler organize eden Denizli İhracatçılar Birliği, Ekim ayında sektörel istişare toplantılarına başladı. Şu ana kadar makine, mermer ve gıda sektörünün temsilcileriyle bir araya gelinen toplantılarda, ilgili sektöre ilişkin konular masaya yatırılıyor.



DİJİTAL PLATFORMLARDA

TOPLANTILARA ilişkin açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB Yönetim Kurulu olarak sektörel toplantıları çok önemsediklerinin altını çizerek şunları söyledi: "Haziran ayında DENİB'de görevli çalışma arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz sektör ekibimiz üye firmalarımıza ziyaretler düzenliyor. Ekim ayıyla birlikte de bu ziyaretlere ek olarak, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcilerimizle dijital ortamda bir araya geliyoruz. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduğumuz toplantılarda dinlediğimiz görüşler, aldığımız notlar bizim için elbette çok önemli. Sektörlerimize ilişkin önümüzdeki dönem planlamalarımızda bu toplantılardan çıkan fikirleri mutlaka dikkate alacağız."



