Karısının boğazını kesen cani kocaya ağır müebbet

Denizli'de Ağustos 2019'da boşanmak istediği kocası Uğur Kurban tarafından sokakta boğazı kesilerek öldürülen iki çocuk annesi Hafize Kurban'ın, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kızının katiline verilen cezanın ardından gözü yaşlı baba Mustafa Balık, "Cezaevinde çürüsün" diye tepki gösterdi.

BIÇAKLA CİNAYET İŞLEMİŞTİ

Olay, geçtiğimiz 27 Ağustos'ta Pamukkale ilçesi İncilipınar mahallesinde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşiyle konuşmak için evlerine gitti. Sokakta karşılaştığı Hafize Kurban ile tartışmaya başlayan Uğur Kurban, yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

SEBAHATTİN ALP