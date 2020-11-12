Kıskandığı sevgilisini boğarak öldürdü

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), yalnız yaşadığı apart dairesinde sevgilisi Eray Hakver (24) tarafından boğularak öldürüldü. Korkunç cinayet önceki gece 23.00 sıralarında Yunusemre mahallesi, 6409 sokaktaki apart dairede yaşandı. Resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet ile sevgilisi Eray Hakver (24) arasında bir başka erkekle görüştüğü iddiasıyla tartışma çıktı. Hakver, önce dövdüğü sevgilisini, boğazını sıkarak vahşice öldürdü.

ANNESİ POLİSE BİLDİRDİ

Olayın ardından aynı mahalledeki evine giden Hakver, annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarında boğuşma yaşandığını ve Cennet'in yere düşüp hareketsiz kaldığını anlattı. Bunun üzerine, Eray Hakver'in annesinin ihbarda bulunması üzerine genç kızın evine giden sağlık ve polis ekipleri, Cennet Tuğba Tokbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin evinde gözaltına aldığı Eray Hakver'in ilk ifadesinde, "Başka bir erkekle arkadaşlığı sebebiyle çok kıskandım, bu yüzden tartıştırmaya başladık. İlişkiyi bitirmek istediğini söyledi ve benden evi derhal terk etmemi istedi. Kendisine birkaç kez tokat attıktan sonra boğazını sıktım" dediği öğrenildi. Genç kızın cesedi ise otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Motosiklet tutkusuyla tanınan katil zanlısı Hakver ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.





Sebahattin ALP