Denizli’de tefeci çetesi çökertildi

Denizli'de silahlı suç örgütü kurarak tefecilik, yağma ve kasten yaralama 70'in üzerinde suç eylemi gerçekleştiren çeteye operasyon düzenlendi. 19 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mermi, çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alınan çete üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SEBAHATTİN ALP