Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kumar oynandığı belirlenen 3 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 1125'er TL'den toplam 24 bin 750 TL para cezası verildi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları da belirlenen ayrıca 19 bin 800 TL para cezası kesildi.
Kaynak: DHA
Kumar oynayıp sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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