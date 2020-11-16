  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kumar oynayıp sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı

Kumar oynayıp sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye

'de kumar oynandığı tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye 44 bin 550 TL ceza kesildi.

Kumar oynayıp sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı

16.11.2020, 18:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020,18:36

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kumar oynandığı belirlenen 3 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 1125'er TL'den toplam 24 bin 750 TL para cezası verildi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları da belirlenen ayrıca 19 bin 800 TL para cezası kesildi.




Kaynak: DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kumar oynayıp sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA