Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Osman Sak başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pozitif vakalara rastlanan Tutluca Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi.
Sağlık ekiplerinin tarama çalışması yaptığı mahallede giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne kapatıldı.
Mahalle sakinlerine, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardımcı olacağı bildirildi.Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı Prof. Dr. Saraçoğlu formülü verdi, aktarlarda satışlar zirve yaptı
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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