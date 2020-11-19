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'de bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika... 'nin Bozkurt ilçesindeki bir mahallede, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulaması başlatıldı. Ekipler mahallede önlemler aldı.

Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

AA

19.11.2020, 09:56

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Osman Sak başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pozitif vakalara rastlanan Tutluca Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi.

Sağlık ekiplerinin tarama çalışması yaptığı mahallede giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne kapatıldı.

Mahalle sakinlerine, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardımcı olacağı bildirildi.

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