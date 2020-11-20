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Haberler Denizli Pınar’ın katiline ‘ağır’ müebbet

Pınar’ın katiline ‘ağır’ müebbet

Denizli'de 2017 yılında pompalı tüfekle göğsüne üç el ateş edilerek öldürülen Pınar Eliuz'un (31) katili eski sevgilisi (38) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Pınar’ın katiline ‘ağır’ müebbet
Giriş Tarihi: 20.11.2020

Otomobil almak için buluştuğu Eliuz'u Kumkısık'ta yol kenarında göğsüne üç el ateş ederek öldüren Mustafa Koç'un olay sırasında cezaevinden izinli çıktığı belirlenmişti. Ağır yaralanan Eliuz kan kaybından ölürken kısa süre önce Mustafa Koç'tan koruma kararı çıkarttığı da tespit edilmişti.

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Mahkemenin verdiği kararda Mustafa Koç tasarlayarak kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1A maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi yapılan itirazları haksız bularak cezayı onadı.

SEBAHATTİN ALP

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