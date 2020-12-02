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Haberler Denizli Acıpayam'da su kesintisi

'da su kesintisi

Büyükşehir Belediyesi ’nin altyapı çalışmaları nedeniyle 3 Aralık günü ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Acıpayam'da su kesintisi

İHA

02.12.2020, 14:44

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 3 Aralık 2020 Perşembe günü 08.00- 17.00 saatleri arasında Acıpayam ilçesi Aşağı, Çamlık, Gedikli, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ana şebeke hattındaki arızadan dolayı planlı su kesintisi yapılacağını belirtti. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

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