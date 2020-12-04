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Haberler Denizli Kalem değil suikast silahı!

Kalem değil silahı!

Kalem değil suikast silahı!
Giriş Tarihi: 4.12.2020

DENİZLİ'DE jandarma, silah kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda kalem görünümlü suikast tabancası ele geçirdi. Bir aracı durduran ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Araçtaki aramada, 50 adet kalem görünümlü suikast tabancası ile 175 adet mermi ele geçirdi. Otomobili kullanan M.A.Ç. ile yanındaki kadın N.O.'nun ifadesi sürüyor. Ele geçirilen suikast tabancalarının arama noktalarında dikkat çekmeden geçtiği, mermi ateşlendikten sonra boş kovanı dışarıya atmadığı için delil bırakmadığı belirtildi.

SEBAHATTİN ALP

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