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yabancı turistlere kaldı

Travertenleri, antik kenti ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle hafta sonu turistlere kaldı.

Pamukkale yabancı turistlere kaldı

12.12.2020, 16:50

Salgın tedbirleri kapsamında hafta sonu yerli misafir kabul etmeyen Pamukkale'nin tadını az sayıdaki yabancı turist çıkartıyor.

Travertenlerde yürüyen turistler, bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Beyaz cennetin en çok tercih edilen yeri olan antik havuz da boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Pamukkale'de birçok turistik işetme faaliyetlerine ara verdi.

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