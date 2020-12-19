Polis, dolandırıcıya vatandaşla birlikte suçüstü yaptı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2020 günü Sarayköy ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenlendi. Vatandaşları telefon ile arayarak kendilerini komiser olarak tanıtıp, "Banka hesaplarının FETÖ Terör Örgütü tarafından ele geçirildiğini, şahıslara operasyon yapılabilmesi için bankadan paralarını çekip kendilerine vermeleri gerektiğini ve operasyondan sonra bu paraları devletin geri iade edeceğini" söylediler. Vatandaşı "kandırmak ve korkutmak" suretiyle bankasında bulunan 159 bin 400 TL parayı bankadan çekerek şüpheliye kendi evinde teslim edeceği bilgisine ulaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

PARAYI ALACAĞI SIRADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI, TUTUKLANDI

Vatandaşın ikametinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alan polis ekipleri, şüphelinin poşet içerisinde ki parayı teslim aldığı esnada şahıs suçüstü yakalandı. Para dolu poşet kontrol edildikten sonra eksiksiz olarak vatandaşa teslim edildi.



Operasyon neticesinde olayla ilgili suçüstü yapılarak yakalanan 1 şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.