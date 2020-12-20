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'de feci olay! anında 2. kattan düştü

’de anında 2. kattan aşağıya kadının imdadına komşuları koştu. Korkudan atladığı düşünülen kadın yerde acı içerisinde kıvranırken, oğlunun soğukkanlı davranışı dikkat çekti.

Denizli'de feci olay! Deprem anında 2. kattan düştü

İHA

20.12.2020, 08:41

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki İran uyruklu G.K., gece yarısı komşuları tarafından apartman girişinde bulundu. Denizli'de meydana gelen 3,0 büyüklüğündeki deprem anında kadının sesini duyan vatandaşlar, korkudan dolayı 2. kattan atladığını düşündü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baygın halde olan kadına ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olay anında evde bulunan ve soğukkanlılığı ile dikkat çeken oğlu ise Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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