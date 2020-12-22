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Haberler Denizli Denizli'de pandemi kurallarına uymayan 107 kişiye 78 bin lira ceza

'de pandemi kurallarına uymayan 107 kişiye 78 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 107 vatandaşa 78 bin 012 TL ceza kesildi.

Denizli'de pandemi kurallarına uymayan 107 kişiye 78 bin lira ceza

İHA

22.12.2020, 09:33

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 14 ile 20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 62 kişiye 55 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 45 kişiye ise 22 bin 212 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 107 kişiye 78 bin 012 TL para cezası uygulandı.

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