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Haberler Denizli 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

'nin ilçesinde, 11 yaşındaki ağabeyi .'nin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki . , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

01.01.2021, 18:12

Olay, Çal ilçesine bağlı kırsal Çalçakırlar Mahallesi'nde geçen çarşamba sabahı yaşandı. Cem D., kardeşi Deniz D.'yi de yanına alıp, 20 NH 144 plakalı traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı. Ancak Deniz D. hareket halindeki traktörden düşüp, tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı günün akşamı hayatını kaybetti.

ACI OLAY!

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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