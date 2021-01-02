  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Yangına uykuda yakalandılar! 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangına uykuda yakalandılar! 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

'de gece saatlerinde 3 katlı binanın çatı katından yükselen alevler paniğe neden oldu. Binada yaşayan vatandaşlar, uykuda yakalandıkarı yangını söndürme çalışmalarını şaşkın gözlerle izledi.

Yangına uykuda yakalandılar! 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
İHA

02.01.2021, 09:16

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında geceyi aydınlatan alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, alevleri görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Polis ekipleri 3 katlı binayı tahliye çalışmasını sürdürürken, itfaiye ekipleri ise cansiperane alevlere müdahale etti. Binada yaşayan vatandaşlar, uykuda yakalandıkarı yangın nedeniyle bir yandan çalışmaları izlerken, diğer yandan olan şaşkın gözlerle çalışmaları izledi.


İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırarak soğutma çalışmalarını sürdürdü. İlk belirlemelere göre, sobadan kaynaklı bacanın tutuştuğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından belirlenecek.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yangına uykuda yakalandılar! 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.