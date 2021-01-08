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beşik gibi! Gece boyunca depremle sarsıldı

Son dakika haberine göre 'nin ilçesinde üst üste 3 meydana geldi. Depremler sırasıyla 3.5, 3.6 ve 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

Denizli beşik gibi! Gece boyunca depremle sarsıldı

08.01.2021, 08:35 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021, 08:49

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından biri 3.6 şiddetinde olmak üzere 2 deprem daha yaşandı.

Denizli'de saat 03.21'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu depremden 8 dakika sonra merkez üssü Kocadere Mahallesi olan 1.5 büyüklüğünde hafif, saat 03.46'da ise yine merkez üssü Irganlı olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

04:33'te yine Pamukkale merkezli bir deprem gerçekleşirken sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi.

Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi. Art arda meydana gelen depremde kısa süreliğine korku ve panik yaşandı.
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