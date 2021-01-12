SON DAKİKA: Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09.30'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.





Edinilen son dakika bilgisine göre, Denizli ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, Denizli depreminin 09.30'da gerçekleştiğini bildirirken şiddetini 4.0 olarak duyurdu. AFAD ayrıca, Denizli depreminin merkez üssünün Pamukkale olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi de sarsıntıya ilişkin olarak son dakika bilgilendirme notu paylaştı. Kandilli, Denizli'de meydana gelen depremin 3.9 şiddetinde ve 1.9 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor.

DENİZLİ VALİSİ ATİK'TEN AÇIKLAMA

Vali Atik, Pamukkale ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Atik, AA muhabirine, Pamukkale ilçesinde meydana gelen depremin merkezde de hissedildiğini belirtti.

Kentte yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Atik, "Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçemiz olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin." diye konuştu.