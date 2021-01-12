Yoklama kaçağı genç ortalığı birbirine kattı

Aracın içerisinde bulunan E.A ile K.K ve sürücü sırayla dışarı çıkarıldı. Polis ekiplerinin 'Neden kaçtınız?' sorusunu yanıtsız bırakan 3 arkadaşın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada otomobil sürücüsünün yoklama kaçağı ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Polis, genci aracın ruhsatının sahibi olan dayısı ile görüştürdü.

'SİZ NİYE ÇEKİYORSUNUZ'

Dayısı yasaktan dolayı aracını almaya gelmeyeceğini söylerken, polis ise yasak olduğu halde aracı neden başkasının kullanmasına izin verdiğini sordu. O anları görüntüleyen gazetecileri fark eden ehliyetsiz sürücü ise, "Abi siz niye çekiyorsunuz ki ben onu anlamadım. Çekmeyin abi Allah Allah" diyerek tepki gösterdi. Gence toplam 16 bin 450 lira cezai işlem uygulanırken, araç da otoparka kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP