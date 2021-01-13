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Haberler Denizli Denizli’de deprem fırtınası sürüyor

’de deprem fırtınası sürüyor

Son günlerce onlarca orta şiddetli depremin meydana geldiği , dün yine bir depremle sarsıldı. Merkez üssü ilçesi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Denizli Valisi , can ve mal kaybı olmadığını açıklarken kentte son 3 günde hafif ve orta şiddetli 30’dan fazla sarsıntı yaşandığı öğrenildi.

Denizli’de deprem fırtınası sürüyor

13.1.2021

Son günlerde Türkiye geneli ve Denizli'de ard arda yaşanan depremlere dün sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Denizli'de saat 09.30'da Pamukkale ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 7.24 metre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremin paniğe yol açtığı öğrenilirken can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Kentte yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçemiz olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin" diye konuştu.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçemiz olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz' dedi.



3 GÜNDE 30'DAN FAZLA DEPREM OLDU
DENİZLİ'de son 3 gün içerisinde merkez üssü Pamukkale ve Honaz ilçeleri olan hafif ve orta şiddetli 30'dan fazla deprem meydana geldi. Son olarak dün sabah merkez üssü Honaz ilçesi Karateke Mahallesi olan 4.0 şiddetindeki deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

SEBAHATTİN ALP

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